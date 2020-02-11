TEV’den başarılı gençlere burs desteği

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Taksim’de bir otelde düzenlendiği basın toplantısında üstün başarılı bursiyerlerini tanıttı. 2007 yılından beri vakfın burslarından 705 öğrenci faydalandı. Aktif 154 bursiyere bu yıl 59 kişi daha eklendi. Bursiyerlere, üniversite eğitimleri tamamlanana kadar, her yıl 9 ay boyunca, aylık bin 400 TL dağıtılacak.

“TEV OLARAK ÜLKENİN AYDINLIK GENÇLERİNİ DESTEKLİYORUZ”

TEV olarak 53 yıldır ülkenin aydınlık gençlerini her alanda desteklediklerini anlatan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, “Üstün başarı bursları ile geleceğin liderlerini, mühendislerini doktorlarını, öğretmenlerini, sanatçılarını yetiştiriyoruz. 13 senedir onları sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da destekliyoruz, başarılarında arkalarında oluyoruz, başarısızlıklarında da sırtlarını sıvazlıyorum. 24 farklı şehirden bursiyerlerimiz var şu an aramızda. Toplamda 58 farklı şehirden bursiyerimiz olmuş ve bu 81 ilimizin yüzde 70’ini kapsıyor” diye konuştu.

Okul ihtiyaçlarını, barınma ve yemek masraflarını karşılayamadığı için okulunu bırakmak zorunda kalan öğrenciler olduğunu anlatan Yırcalı, “Ne kadar çok yetişmiş kaliteli insanımız olursa, ülkemiz de o oranda gelişir. Biz de sizlere öğrencilerimizin eğitim hayatına yaptığınız katkılar için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

4 BİN ÖĞRENCİ ARASINDAN SEÇİLDİLER

Toplantıda konuşan TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, bursiyerleri seçerken dikkat ettikleri noktaları ve mülakat sürecini de katılımcılar ile paylaştı.

Günay, “Bursiyerler 4 aşamalı bir sistemle seçildi. 4 bine yakın başvuru aldık. İlk aşamada başvuru koşullarını sağlamayan adayları eleyerek bu rakamı 3 binlere kadar düşürdük. İkinci aşamada genç yetenek envanteri tuttuk. Sonraki aşamalarda kompozisyon sınavlarına bursiyerlerimizi soktuk ve son olarak onları mülakata da alarak toplamda 59 öğrenciyi bursiyerimiz olarak kabul ettik” diye konuştu.

“KADINLARIN ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRMAK İSTİYORUM”

TEV bursiyerlerinden biri olan ODTÜ İşletme Bölümü öğrencisi Nil Aydın, çok yönlü bir insan olduğunu belirterek, “Hayatım boyunca girdiğim her alanda başarılı oldum ve bu sayede de başarılı insanlarla tanıştım. Bu başarılı kişilerden bazıları da TEV’li idi ben de başvurdum ve hak kazandım. En büyük hayalim, iş hayatına kadınların adını altın harflerle yazmak. İş hayatı erkek egemen bir ortam ve kadınların daha az maaş aldıklarını ve mobbinge maruz kaldıklarını şahit oluyorum. O yüzden kadınların adının her platformda duyulması için çalışacağım” dedi.

“BİR YANDA MATEMATİK BİR YANDA SANAT”

Ahmet Furkan Kavraz, TEV ile ilkokul yıllarında tanıştığını belirterek, “ilkokulumda TEV’in desteği ile okulumda keman ve seramik dersleri aldım. Bunlar benim daha da sosyalleşmemi sağladı. Normalde başarılı bir öğrenciydim ve bunlar bana daha çok avantaj sağladı. Hem matematik hem sanat ile ilgilendim. Ortaokulda da TEV’in Danimarka gezisine gitmeye hak kazandım ve belki de o yaştaki bir çocuğun hayatı boyunca hiç göremeyeceği bir deneyim kazandım. Ortaokulu birincilikle bitirdim ve fen lisesinin de yüzde 100 burs ile kazandım. Sonrasında da İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünü İngilizce olarak kazandım ve ilk yarı yılımı da tamamladım. Hedefim yapay zeka ve derin öğrenme süreçleri üzerine çalışıp öğrendiklerimi havacılık ve savunma sanayide kullanmak” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTEYİ KAZANMAK İÇİN MÜCADELE ETTİM”

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Özgür Kara, kendini akademik anlamda geliştirmek istediğini aktardı. Programın en etkileyici hikayesine sahip kişi ise Helin İdil Özdemir oldu. 9 aylık iken annesini ve gözlerini kaybeden 8 yaşında da babasını kaybeden Özdemir, “Kendimi her zaman hayattan alacaklı görüyordum, ancak verecekli olduğumu anladım ve çalıştım, mücadele ettim pes etmedim. Üniversite sınavını bana soru okuyun diyerek, yardım isteyerek ya da bizzat yardım talep ederek kazandım. Şu anda Koç Üniversitesi’nde İngilizce psikoloji okuyorum” dedi.