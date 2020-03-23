TEV’den corona önlemleri

Okul ve yurtların dezenfekte edildiğini ve nöbetçi personel uygulaması ile göreve devam ettiklerini belirten TEV Ankara Şube Başkanı Ömer Turna, “Hem bireysel hem de kurumsal önlemlerle, ülke olarak, kısa zamanda bu önemli sorunu aşmış olmayı ümit ediyoruz” dedi. Turna, alınan önlemleri şöyle açıkladı:

UZAKTAN ÇALIŞIYORUZ: “17 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan çalışma kararımız kapsamlı bir iş sürekliliği planı ile devreye alındı. Gerek çalışanlarımız gerekse paydaşlarımız açısından minimum temas, minimum risk ortamı oluşturabilmek ve bu kapsamda iş süreçlerimizdeki aksamaları minimumda tutabilmek hedefiyle vakfımızda mümkün olan tüm alanlarda uzaktan çalışma yöntemi uygulanmaya başlandı.

BAĞIŞLARI ONLİNE YAPABİLİRSİNİZ: Toplum sağlığını gözeterek cenaze törenleri için bir süre tören yerinde, cenaze anında camide bağış kabul edemeyeceğiz. Bağışlarınızı online olarak web sitemizden (www.tev.org.tr) ve çağrı merkezimizden (444 0 838) verebilirseniz.

YURT-OKULLAR DEZENFEKTASYON YAPILDI: 16 Mart itibariyle öğrencilerimizin güvenli bir şekilde evlerine gönderildi. TEVİTÖL ve yurtlarımızda kapsamlı dezenfektasyon çalışması yapılarak hijyen çalışmalarına belirli periyotlarda devam edilmektedir.

Okul ve yurtlarımızda destek personelimiz dönüşümlü olarak hizmet vermeye devam ediyor ve idari kadromuz nöbetçiler dışında evden görev almaktadır.

BAĞIŞÇILARIMIZA YARDIM EDİYORUZ: İstanbul ve tüm illerdeki hibe ve vasiyet bağışçılarımız tek tek telefonla aranmakta ve sağlıkları, acil ihtiyaçları, hastane randevuları konusunda Bağışçılarla İlişkiler Birimimiz özenle destek vermektedir.”