TEV’den ‘Korona Kahramanlarına Vefa’ fonu

‘Korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek’ sloganıyla başlatılan fonla bu öğrencilere eğitim hayatları boyunca destek olunacak.

TEV’in çağdaş Türkiye idealine olan tutkusuyla 53 yıldır eğitime destek vermeye devam ettiğini belirten TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, şunları söyledi:

* Bugünlerde corona virüsü salgınını durdurmak ve toplum sağlığını korumak için birçok kurum ve kuruluş etkin bir şekilde mücadele veriyor. Hepimizi zorlayan bu günleri, sağlığımız ve hayatımızın sekteye uğramadan devam etmesi için çalışanlar sayesinde evlerimizde güvenle geçirebiliyoruz.

* Salgın dönemini birbirimize destek olarak ve moralimizi yüksek tutarak geride bırakacağımıza inanıyoruz. Ancak salgın sonrası hayat normale dönerken, uzun vadede ihtiyaçların devam edeceğini ön görüyoruz.

”EĞİTİM FONUNU GELİŞTİRECEĞİZ”

* Bu farkındalıkla da bizim için sevdiklerini arkada bırakarak bu mücadelenin ön saflarında yer alan ve maalesef virüs sebebiyle hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanları kahramanlarımızın çocuklarının eğitimlerinin yarım kalmaması için hızlıca harekete geçtik ve korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek sloganıyla ‘TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’nu hayata geçirdik.

* Misyonumuz gereği, bize miras bırakılan çocuklarımızın gelecekteki eğitim hayatlarında nasıl destekleneceklerini tüm ayrıntılarıyla çalışarak, onlara eğitim hayatları boyunca destek olma hedefi ile yola çıktık.

* ‘TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’ ile eğitim hayatları boyunca bu burstan yararlanacak çocukların ilk yıl için tek şartı eğitime devam zorunluluğu. Ayrıca bu eğitim fonunu geliştirerek salgın döneminde çalışmak zorunda olan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın da çocuklarını kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz. Hep birlikte bize emanet edilenlere sahip çıkalım.