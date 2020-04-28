Türk Eğitim-Sen: Öğretmenlere baskı kuruluyor

“Dilerim, MEB kısa zamanda uzaktan eğitim sürecinde yaşanan garipliklere müdahale eder” çağrısında bulunan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, şunları söyledi:

* Kraldan çok kralcı olan kimi yöneticilerin inisiyatif kullanmasını engelleyecek bir uygulama birliği sağlanmasını MEB’den talep ettim. Öğretmenlerimiz, bu süreçte sahip oldukları imkanlar dahilinde ellerinden geleni yapıyorlar.

* Kimi okul yöneticilerinin canlı ders anlatımı faaliyetlerine dahil olmayan öğretmenlerin, ek ders ücretlerinin kesileceği şeklinde öğretmenleri adeta tehdit ettiği duyumları alıyoruz. Böyle bir şey mümkün değil. Bir okul yöneticisinin, öğretmenlerimizin mevzuat gereği aldığı ek ders ücretlerini ödememek hakkı da haddi de değil.

BAZI YÖNETİCİLER YUKARIYA ŞİRİN GÖRÜNMEK İÇİN…

* Bazı ilçe MEM ve okul yöneticilerinin, canlı ders anlatımı hususunda adeta skor tabelası tutar gibi bir tutuma girdikleri, istatistikleri hormonlayarak ‘yukarıya’ şirin görünmek adına öğretmenleri huzursuz edecek ölçüde dayatmacı ve baskıcı davranışlara girdiği izlenmektedir. Hatta bazı okul müdürlerinin, çeşitli ‘oyunlarla’ EBA'daki öğrenci girişlerini şişirerek ‘başarılarını’ göstermeye çalıştığını duyuyoruz.

ÖĞRETMEN HUZURSUZ EDEREK BAŞARI SAĞLANMAZ

* Bu tür tutum ve davranışları sergileyen idarecilerin, Bakanlığın ortaya koyduğu gayretin amacını ve Sayın Bakan’ın işaret ettiği vizyonun hikmetini algılamaktan yoksun olduklarını düşünüyorum. Mış gibi yapmaya alışmış bu idareciler şunu bilmelidirler ki, öğretmeni huzursuz ederek bir başarı sağlanması mümkün değildir.

İFTAR SAATİNDE HANGİ ÖĞRENCİ DERSE KATILIR?

* Kimi okul yöneticileri öyle programlar hazırlamışlar ki, evlere şenlik! Sabah 07.30'da ya da akşam 19.30'da iftar saatinde hangi öğrenci derse iştirak edebilecektir? Bu programlar hazırlanırken, hem öğretmenin kanaati alınmalı hem de uygulanabilirliğine dikkat edilmelidir. Ayrıca siz kafanıza göre yaptığınız programı dayattınız; diyelim ki öğretmenimizin kendi çocuğunun da aynı saatte dersi var. Kim feragat edecek?

* Önceki gün Ankara’nın göbeğindeki bir okulumuzun yöneticisiyle görüştüm. Dokuzuncu sınıfta yaklaşık 100 öğrenci mevcudu var, canlı derse iştirak eden öğrenci sayısı 10-12 civarında. Türkiye’nin önemli bir kısmında da gerçek tablonun bundan çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Bu gerçeği göreceğiz.

EBA EN VERİMLİ SEÇENEK

* Yıllardır eğitimde fırsat eşitsizliğinden yakınırız. Biliyoruz ki, 18 milyon öğrencimizin her birinin kendi evinde bilgisayarı, ya da internet imkanı yok. Bu noktada ülkemizin sosyoekonomik koşulları itibarıyla şu an için EBA TV en verimli uzaktan eğitim aracı olarak öne çıkıyor. Televizyonun olmadığı ev neredeyse yok. MEB'in EBA TV üzerinden yürütülen eğitim hizmetini etkinleştirerek devam ettirmesi en uygulanabilir ve en verimli seçenek olarak görünüyor.