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Türk gençliğinin Covid-19’la imtihanı

Haziran’daki merkezi sistem sınavlarının 2.5 milyon aday sayısıyla en yüksek katılımlısı olan 2020 YKS, Covid-19 riski altında yarın başlıyor. 2019 YKS Türkiye Şampiyonu Mehmet Berke İşler, “2020 YKS’ den çok korkardım. Girmek istemez, maskeyle başarım düşebilirdi” dedi.

Sultan UÇAR
06:00 -
Haberler Eğitim
Türk gençliğinin Covid-19’la imtihanı

Türkiye, 14 Haziran’daki MSÜ, 20 Haziran’daki LGS’ den sonra şimdi de 2.5 milyon adayın katılacağı YKS’ye kilitlendi. Sınav
güvenliğiyle tartışmaları bitmeden 2020 YKS yarın başlıyor. Sınav, 3 oturumdan oluşup, 2 gün sürecek.

ÖSYM’DEN GÜVENCE

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınavın güven ve huzurla gerçekleşmesi için tüm önlemlerin alındığını bildirdi. Başkan Aygün, sınav merkezlerine adayların yanlarında sadece bir kişi ile gelmesini önerdi.  2020 MSÜ’ de Kocaeli’nde Kovid-19 nedeniyle 14 aday, 2020 LGS’de Manisa’ da 20 öğrenci ve 4 öğretmenin karantinaya alınması  2020 YKS’ye girecek adaylar ve ailelerini tedirgin etti. Öte yandan adaylara, TYT'de 30 dakika ek süre verilip, 180 puan barajı 170’e indirildi.

Son güncelleme: 01:20 26.06.2020
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