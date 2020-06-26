Türk gençliğinin Covid-19’la imtihanı

Türkiye, 14 Haziran’daki MSÜ, 20 Haziran’daki LGS’ den sonra şimdi de 2.5 milyon adayın katılacağı YKS’ye kilitlendi. Sınav

güvenliğiyle tartışmaları bitmeden 2020 YKS yarın başlıyor. Sınav, 3 oturumdan oluşup, 2 gün sürecek.

ÖSYM’DEN GÜVENCE

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınavın güven ve huzurla gerçekleşmesi için tüm önlemlerin alındığını bildirdi. Başkan Aygün, sınav merkezlerine adayların yanlarında sadece bir kişi ile gelmesini önerdi. 2020 MSÜ’ de Kocaeli’nde Kovid-19 nedeniyle 14 aday, 2020 LGS’de Manisa’ da 20 öğrenci ve 4 öğretmenin karantinaya alınması 2020 YKS’ye girecek adaylar ve ailelerini tedirgin etti. Öte yandan adaylara, TYT'de 30 dakika ek süre verilip, 180 puan barajı 170’e indirildi.