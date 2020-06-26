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Türkiye birincisi olmayabilirdim

2019 YKS Türkiye Şampiyonu Mehmet Berke İşler, “2020 YKS’den ben de çok korkardım, girmek istemezdim. Maske, başarımı düşürebilir, Türkiye birincisi de olmayabilirdim. Adaylar çok haklı” dedi.

Sultan UÇAR
06:00 -
Haberler Eğitim
Türkiye birincisi olmayabilirdim

2019 YKS'de tüm soruları doğru cevaplayıp, sayısalda tek Türkiye birincisi oldu. Uluslararası Tıp Fakültesi ve Mühendislik'te halen çift dal okuyor. Türkiye Şampiyonu Mehmet Berke İşler 2020 YKS'yi şöyle değerlendirdi:

“ADAYLAR ÇOK HAKLI”

“YKS adaylarını, aynı yoldan geçtiğimden anlıyorum. Sınava hazırlık zaten yorucu ve stresli iken buna Covid-19 korkusu da eklendi. Adaylar, korkmakta çok haklı. 2020 YKS'ye ben de kesinlikle girmek istemez ve çok korkardım. Kimse de, bu şartlarda sınava girmek istemez. Başka çözüm olmadığı için, ‘Korkunun ecele faydası yok' diye mecbur girerdim.”

“YKS'DEN KORKARDIM”

“Sağlığım ve bir yıl kaybetme arasında seçimde zorlanırım. Bu koşullarda YKS'ye girsem, başarım olumsuz etkilenir, düşebilirdi. Virüs korkusu ve maske stresimi arttırırdı. Sınavda yine iddialı olurdum ama tam net yapamayabilir, belki de Türkiye birincisi olmayabilirdim. 2020 YKS'ye başka bir çözüm bulunsa iyi olurdu.”

Mehmet Berke İşler

YKS ŞAMPİYONUNDAN SINAV TAVSİYELERİ

Sınava saatler kala artık dinlenmeye çalışıp, sınavda sadece sorulara odaklanın.

– Pandemi koşullarında sınava girdiğinizi unutmayıp, sağlığınıza dikkat edin.

Sınavda dikkatiniz dağılırsa, 5-10 saniye dinlenin. Zamanı sık sık kontrol edin.

– Takıldığınız sorularla zaman kaybetmeyin. Başka soruya geçip, o soruya sonra bakın.

Son güncelleme: 01:15 26.06.2020
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