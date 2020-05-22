Türkiye’nin süper zekaları yarıştı

Bahçeşehir Okulları, geleceğin bilim insanları ve liderlerini yetiştirmek için 14 yıl önce BUEK Başkanı Enver Yücel kurdu. Öğrenciler, daha liseden mezun olmadan dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul alıyor.

850 ŞANSLI ÖĞRENCİ

İlgi çok artınca, talebi karşılamak için 14 yılda 13 yeni fen ve teknoloji lisesi daha kuruldu. Bahçeşehir Fen Teknoloji Lisesi'ne halen tüm öğrenciler tam burslu alınıyor. 13 okulda ise yüzde 70 ile yüzde 100 bursla girilebiliyor. Okullara, bu yıl 850 öğrenci alınacak.

Türkiye'de, fen eğitimine yeni bir bakış açısı getirdiklerini söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Tek yönlü sadece fen derslerine odaklanılan yapı yerine analitik düşünen, araştıran, bilime inanmış, yenilikçi, çözüm ve proje üreten bir eğitim veriliyor. Hedefimiz, dünya vatandaşı ve Türkiye'nin geleceğine yön verecek lider nesiller yetiştirmek. Başkanımız Enver Yücel, ‘Türkiye'nin gelecek projesi' diyor.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Eğitimde fırsat eşitliği için de okullara kabul için 3 yıl önce Apply Fentek sistemi kuruldu. Pandemi nedeniyle bu yıl sınavı on-line yaptık. 18 bin öğrenci evinden katıldı. Türkiye'de bu büyüklükte ilk ve tek on-line sınav oldu” dedi.

Harvard'daki gururumuz ÇAĞAN

Miyase-Mustafa Şengül çiftinin oğulları Atınç Çağan Şengül daha 5 yaşındayken Mars’a gitmek için evden kaçma planları yapıyormuş. İçinde bir gözlemevi bile olan Fen Teknoloji Lisesi hayatını değiştirdi. Türkiye’ye, uluslararası fizik ödülleri kazandırdı. Chicago Üniversitesi’de tam bursla fizik okudu. Şimdi de tam burslu Harvard Üniversitesi’nde astrofizik doktorası yapıyor.

Stanford'daki gururumuz NEVAL

Öğretmen Altun ve Nevzat Çam çiftinin kızı Neval Çam da Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nde tam burslu okuyan bir öğrenci. Sınıf arkadaşı İçten Bozkurt'la işitme ve konuşma engellilerle ilgili program geliştirdi. Microsoft'tan, ‘Yılın En Başarılı Kadın Yazılımcısı' ödülü kazanan Çam yazılımıyla Stanford Üniversitesi'nden tam burs aldı. Stanford'da mühendislik okuyan Çam, master sonrası Türkiye'de yapay zekâ laboratuvarı kurmayı hedefliyor.

APPLY FENTEK SINAVI NEDiR?

Okula kabul için adaylar ‘Neden fen ve teknoloji lisesi?’ sorusunu yazarak, cevaplıyor. Öğretmenlerinden referans mektubu isteniyor. Ulusal, uluslararası yarışma, yabancı dil, spor, sanat, müzik bilgilerini içeren dosyaları Apply Fentek’e yüklenip, sınava giriyorlar. Sınavı geçen, akademik mülakata alınıyor.

EDiRNE'DEN HATAY'A 14 OKUL

25-31 Mayıs’taki mülakatı geçenler 1-14 Haziran tarihlerinde İstanbul Bahçeşehir, Ankara, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Darıca, İstanbul Nakkaştepe 50. Yıl, İstanbul Atakent Tema, İzmir 50. Yıl, Samsun Atakum, Diyarbakır, Hatay, Trabzon ve

Edirne’deki 14 okula kayıt yaptırabilecek.