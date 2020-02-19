TUS sınavı ne zaman? 2020 TUS sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem başvuruları 13 Ocak 2020 tarihinde tamamlanmıştı. TUS birinci dönem sınavına katılacak olan adaylar sınav gününü beklemeye başladı. Peki TUS sınavı ne zaman yapılacak? 2020 TUS saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? İşte TUS sınavının uygulanmasına dair merak edilenler…

TUS 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 14.45, 150 dakika

SINAVIN UYGULANMASI

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacak ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya pasaportunun aslını (Pembe/Mavi Kart, KKTC Kimlik Kartı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Geçici Kimlik Belgesi”de geçerlidir.) sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları (Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır.) ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

– Sınava, atandığı salonda girmesi,

– Sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

– Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

– Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

– Cevap kâğıdına T.C. Kimlik/ Y.U. Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

– Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

– Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

– Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

– Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

– Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması.