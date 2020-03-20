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TUS sonuçları sorgulama: ÖSYM, sınav sorularını, cevaplarını ve sonuçlarını erişime açtı!

23 Şubat 2020'de yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları açıklandı. ÖSYM, TUS sonuçlarının aynı sıra soru ve cevapları da adayların erişimine açtı. İşte TUS sonuçları sorgulama sayfası...

13:58 -
Haberler Eğitim
TUS sonuçları sorgulama: ÖSYM, sınav sorularını, cevaplarını ve sonuçlarını erişime açtı!

ÖSYM’den yapılan açıklamada; “23 Şubat 2020 tarihinde uygulanan 2020-TUS (1. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığındaki 111. sorunun “A” olarak girilmiş cevabının “C” olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Mart 2020 tarihinde saat 11.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.” denildi.

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

TUS sonuçları ÖSYM tarafından kurumun sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklandı. TUS sonuçları aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilir.

TUS SONUÇ SORGULAMA

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