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TYT puanı ile öğrenci alan bölümler! 2 yıllık önlisans bölümleri ve kontenjanları…

Kendilerine ve puanlarına uygun bölümleri bulmak isteyen öğrenciler YKS’nin ardından üniversite bölümlerine karar vermeye çalışıyor. Üniversite tercih maratonunda öğrencilerin merak ettiği konulardan biri de üniversite bölümleri. İşte TYT puanı ile öğrenci alan bölümler...

09:14 -
Haberler Eğitim
TYT puanı ile öğrenci alan bölümler! 2 yıllık önlisans bölümleri ve kontenjanları…

2 yıllık bir önlisans programında eğitim görmeyi planlayan öğrenciler, 2 yıllık üniversite bölümlerini merak ediyor. Üniversite hayatlarına başlayacak öğrenciler kendilerine en uygun bölümü bulmak için karar vermeye çalışırken kılavuz olacak bazı bölümler ve tercih kılavuzu linki haberimizde…

2 yıllık önlisans bölümleri ve kontenjanları… 2 yıllık üniversite bölümleri hangileri?

2 YILLIK BÖLÜMLERDEN BAZILARI

Üniversitelerde yer alan 2 yıllık bölümlerden bazıları şunlardır; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Medya ve İletişim, Rekreasyon Yönetimi, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Yeni Medya, Bankacılık ve Finans, Çocuk Gelişimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Turizm İşletmeciliği, Lojistik ve Taşımacılık, Organik Tarım İşletmeciliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği…

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Çocuk öğrenci Tercih Kılavuzu YKS
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