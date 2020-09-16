Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakanlık kaynaklarından gelen bilgiye göre sonuçların bu hafta mesai saatinin bitimine kadar açıklanması bekleniyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI NELER?

– T.C vatandaşı veya KKTC vatandaşı olmak,

– Öğretmenlik görevine engel olacak sağlık sorunu taşımamak,

– Başvuru yapacak erkek bireyler için askerliğini yapmış, tecil ettirmiş veya muaf olmak,

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

– Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

– Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

Başvuracak kişiler de özel olarak da şu şartların sağlanması gerekmektedir:

– Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun aşağıda alfabetik sıraya göre adları sayılan alanlarından mezun olanların başvuruları alınmaktadır.

– Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Öğretmenliği alanı mezunlarının ihtiyacı karşılayamaması durumunda görevlendirilmek üzere, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun sadece Çocuk Gelişimi bölümü mezunlarının başvuruları da alınmaktadır.