Ücretli öğretmenlik ile ilgili Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmeleri ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Corona virüsü kapsamında yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, “Ücretli öğretmenlerle ilgili mevcut mevzuat, derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda ifadelerini kullandı.”

BAKAN SELÇUK’TAN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Bakan Ziya Selçuk: “Ücretli öğretmenlerle ilgili mevcut mevzuat, derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda.”

* Bizim telafi eğitimi olarak hazırlıklarını sürdürdüğümüz bütün eğitim çalışmalarında her türlü senaryoya açığız.

* Bu süre içinde de derslere ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmalar devam ediyor.

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