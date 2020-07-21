Üniversite açılış tarihi belli oldu mu? 2020-2021 üniversite eğitim dönemi ne zaman başlayacak?

Öğrenciler, yeni eğitim döneminde üniversitelerin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Geçtiğimiz mart ayında corona virüsü sebebiyle üniversiteler kapanmak zorunda kalmıştı. Yeni dönemde okullarda yüz yüze eğitim olup olmayacağı araştırılıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı milyonlarca ön lisans ve lisans öğrencilerini yakından ilgilendiriyor. Gözler YÖK’ten gelecek resmi açıklamaya çevrilmişken henüz konuya ilişkin net bir bilgi gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve liselerin 31 Ağustos'ta açılacağını duyurmuştu. Üniversiteler ise geçtiğimiz senelerle aynı tarihlerde eğitimlerine başlaması bekleniyor.

DAHA FAZLA DERS UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLEBİLECEK

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken YÖK Başkanı Yekta Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek.”