Üniversite boş kontenjanları: ÖSYM Başkanı Hasan Aygün açıkladı

YKS'de tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı açıklamaya göre toplam 781 bin 165 kişi üniversiteye yerleşti. Toplam 22 bin 327 kontenjan ise boş kaldı. Peki, YKS 2. tercih ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar…

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS için ek yerleştirme yapılacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanları boş kalan okullara yerleştirilmeyen öğrenciler başvuruda bulunabilecek. YKS ek tercihler, ÖSYM'nin açıklayacağı kılavuz sonrası yapılacak. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı.



YKS TERCİHLERİ SAYISAL VERİLERİ

Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165

4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 431 bin 380

2 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 349 bin 885

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI

Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578