Üniversite e-kayıt işlemleri yarın başlıyor! Üniversite kayıt evrakları neler?

Merakla beklenen YKS tercih işlemleri geçtiğimiz hafta içinde açıklandı. Haftalardır büyük bir heyecanla beklenen açıklama sonrasında, öğrenciler eğitim hayatının devam edeceği üniversiteyi öğrenmiş oldu. Şimdi gözler üniversite kayıtlarında. İşte üniversite kayıtlarıyla ilgili tüm bilgiler…

ÜNİVERSİTE E KAYIT NASIL YAPILACAK?

Son 3 yıldır üniversiteler öğrencilerine elektronik ortamda kayıt imkanı sunuyor. Bu sene yaşanan corona virüsü pandemisi sebebiyle e kayıt işlemlerine talebin artması öngörülüyor. Üniversiteye kayıt kaptırmaya hak kazanan öğrenciler, e devlet üzerinden yerleştikleri okullara ön kayıt yaptırabiliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 üniversite kayıtları 31 Ağustos'ta başlayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.trinternetadresinde görülebilecektir.Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.