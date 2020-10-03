Üniversite ek yerleştirme kayıt tarihleri belli oldu!

ÖSYM’nin 23 Eylül tarihinde sona eren YKS ek yerleştirme tercih işlemleri ardından sonuçlar dün açıklanmış ve boş kontenjanlar için yerleştirmeler tamamlanmıştı. Ek yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise ÖSYM’nin belirlediği takvime göre, işlemlerini 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Elektoronik kayıtlar için belirlenen tarih ise 5-7 Ekim.

ÜNİVERSİTE EK KAYITLARI 5 EKİM’DE BAŞLIYOR!

ÖSYM’nin yayımladığı duyuruya göre, YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt

işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.