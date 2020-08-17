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Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversite tercihleri tamamlandı ve tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıtları başlayacak. Öğrenciler, https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Ağustos'a kadar tercihlerini yaptılar, peki yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıt tarihleri belli mi?

11:48 -
Haberler Eğitim
Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS tercihlerinin tamamlanmasıyla tercih sonuçları ve üniversite kayıt tarihleri önem kazandı. ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağını henüz duyurmadı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları bu ay içerisinde açıklanacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl henüz kayıt tarihleri açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri belli mi?

YKS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

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