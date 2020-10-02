Üniversite kayıtları 5 Ekim’de başlayacak

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

ÖSYM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGU EKRANI