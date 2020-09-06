Üniversite mezunu mutsuzlar artıyor

İlkokul, lise, üniversite okuyanları arasında “mutsuzluk” oranı da yükseldi. “Mutluyum” diyenler ise hiç okula gitmeyen ya da ilkokul mezunları. Bu kesimde yüzde 55, “mutlu” olduğunu söyledi.

2004 DAHA İYİYDİ

2004 yılında herhangi bir okul bitirmeyenlerin yüzde 54.4'ü mutluyum derken, ilkokul mezunları arasında bu oran yüzde 57.7, ortaokul mezunları arasında yüzde 58.3, lise mezunları arasında yüzde 58.2 ve üniversite mezunları arasında ise yüzde 66.8 oldu. Herhangi bir okul bitirmeyenler arasında “mutsuzluk” oranı yüzde 18.6, ilkokul bitirenler arasında yüzde 11.6, ortaokul bitirenler arasında yüzde 10.4, lise bitirenler arasında yüzde 10.4, üniversite bitirenler arasında ise yüzde 7.7 oldu.

OKUMUŞ GENÇLER MUTSUZ

2019 yılında ise “Mutluyum” diyenlerin oranı herhangi bir okul bitirmeyenler arasında yüzde 55.4, ilkokul mezunları arasında yüzde 51.8, ortaokul mezunları arasında yüzde 52.3, lise mezunları arasında yüzde 50.8 ve üniversite mezunları arasında ise yüzde 52.7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde “Mutsuzum” diyenlerin oranı herhangi bir okul bitirmeyenlerde yüzde 14.9, ilkokul mezunlarında yüzde 13.5, ortaokul mezunlarında yüzde 12.6, lise mezunlarında yüzde 12.6 ve üniversite mezunlarında ise yüzde 11.9 oldu.