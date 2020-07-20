Üniversite öğrencileri bu tarihi araştırıyor! Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yaz tatili sürerken virüs süreci sonrasında üniversiteler ne zaman açılacak sorusu merak konusu. YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir duyuru yapılmadı ancak üniversiteler geçtiğimiz senelerle aynı tarihlerde eğitimlerine başlaması bekleniyor.

DAHA FAZLA DERS UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLEBİLECEK

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30’una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken YÖK Başkanı Yekta Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40’a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek.”