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Öğretmen adaylarıyla ilgili flaş gelişme!

YÖK Başkanı Yekta Saraç sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

11:11 -
Haberler Eğitim
Öğretmen adaylarıyla ilgili flaş gelişme!

YÖK Başkanı Yekta Saraç Twiter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık.

* Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı' ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun.

meb sosyal medya uygulama Yekta Saraç YÖK
Son güncelleme: 11:15 07.04.2020
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