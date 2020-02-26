Üniversite sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2020 YKS sınav başvuruları son günü

İki milyondan fazla öğrencinin katılacağı üniversite sınavları öncesinde başvuru işlemleri devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2020 YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, 6 Şubat tarihinde başlayan başvuru işlemleri 3 Mart 2020 tarihinde sona erecek. Üniversite sınavına katılacak olan öğrenciler başvuru işlemlerine ve YKS kılavuzunu haberimizden ulaşabilirler. İşte 2020 YKS sınav başvuruları son tarihi.

2020 YKS SINAV TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Tarihleri : 6 Şubat-3 Mart 2020 (Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2020)

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 20 Haziran 2020 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 21 Haziran 2020 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 21 Haziran 2020 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 70,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2020)

Geç Başvuru Günü : 18-19 Mart 2020 (Sınav ücreti, 18-19 Mart 2020 tarihlerinde ödenmelidir.)

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 105,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.)

2020 YKS KILAVUZU

SINAVA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2020-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi:

-Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Sınava başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

d) Aday Başvuru Formunun Doldurulması: Adaylar, kılavuzun 2.4. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

e) Sınav Ücretlerinin Yatırılması: Ücretler ile ilgili bilgiler kılavuzun 2.6. maddesinde yer almaktadır.

DİKKAT: Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

f) Aday Başvuru Formunun Başvuru Merkezine Teslim Edildiği/Edilmediği Durumlar: MEB e-okul sisteminde ortaöğretim bilgisi bulunmayan (KKTC, yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. Numarası) adaylardan başvuru merkezinde başvuru aşamasında eğitim bilgisi değiştirilenlerin Aday Başvuru Formu ekinde diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru merkezince ÖSYM'ye gönderilecektir. Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık kurulu raporu,

yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.) teslim edilmeyecek gerekli hallerde bu belgeler (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.), aday tarafından doğrudan ÖSYM'ye gönderilecektir.