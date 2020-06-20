Üniversite sınavı ne zaman? YKS hangi gün saat kaçta?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS sınav tarihi yaklaştıkça heyecan da artıyor. YKS’ye girecek ve heyecanla yüksek puanlar almaya çabalayacak öğrenciler YKS sınav giriş belgesi açıklandı. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamayla YKS giriş ve çıkış saatleri için özel tedbirler alınacağını duyurdu. İşte YKS için giriş belgesi ve sınavla ilgili merak edilenler…

2020 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15

2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15

2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

YKS SINAV YERİ SORGULAMA

SAĞLIK BAKANI'NDAN YKS AÇIKLAMASI

Bilim Kurulu’nun sınav yapılacak saatler içinde sokağa çıkma da dahil önerilerinin olduğunu açıklayan Koca, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarıldığını belirtti.

*Öğrencilerimizle ilgili hem LGS hem YKS ile ilgili şu dönemde sınavın olabildiğince güvenilir yapılması şeklinde Bilim Kurulu’nun önerisi oldu.

*Her türlü tedbirler alınması noktasında hem rehber yayınlandı hem ilgili birimlere hangi tedbirlerin alınması gerektiği hatırlatılmış oldu.

*Her iki sınav için Bilim Kurulu’nun özellikle sınava giriş saatleri başlangıç saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir bu sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması, gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere o saatlerle ilgili önerisi oldu.

*Sayın Cumhurbaşkanımızla bu öneriyi paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyla ilgili hasssasiyet gösterilmesi gerektiğini, sınav giriş ve çıkışların güvenli yapılmasının talimatını vermiş oldular.