Üniversite sözel bölümleri 2020! YKS 2 ve 4 yıllık sözel bölümler hangileri?

ÖSYM tarafından dün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını öğrenen öğrenciler, üniversite bölümlerini incelemeye devam ediyor. Özellikle sözel bölümlerin neler olduğu araştırılıyor. YKS sonuçlarına göre sözel puan türüyle öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümleri haberimizde sizler için derledik.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Aygün, açıklamada şu bilgilere yer verdi: “2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.”

2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

Adalet

Aşçılık

Basın ve Yayıncılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Deri Konfeksiyon

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

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Görsel İletişim

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

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Kültürel Miras ve Turizm

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Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

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