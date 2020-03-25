Üniversite tatili uzatıldı mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul tatilinin 30 Nisan’a kadar uzatıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından üniversite öğrencileri de tatil ile ilgili bilgileri merak etmeye başladı. Birçok üniversitede uzaktan eğitim başladı ancak öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını ve tatilin ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte Bakan Selçuk tarafından yapılan üniversite tatili açıklaması.

ÜNİVERSİTE TATİLİ UZATILDI MI?

Okul tatilinin uzamasının ardından üniversite tatili gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Selçuk’un üniversite tatili hakkında yaptığı açıklama…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

Genel olarak sınavların ertelenmesi ya da ertelenmemesi bilimsel metodolojinin doğrultusunda belli olacak.

* Bunun kararını YÖK ve ÖSYM verir. Bu anlamda, bu iki kurumla da istişaremiz devam ediyor. Öğrencilerimizin sınav stresini en asgari düzeye indirecek tedbirleri alıyoruz.

* Uzaktan eğitimdeki konularla sınav olacaklarını açıklayarak bu stresi asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz.

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