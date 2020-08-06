Üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler… YKS tercihlerinde bunlar önemli!

Sınav puanlarını öğrenen üniversite adayı binlerce genç bugün itibariyle 14 Ağustos tarihine kadar tercihlerini yapacaklar. Bu yıl adayların devlet ve vakıf üniversitelerinde örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi.

Eğitimci M. Murat Şentürk, bu yıl adayları heyecanlı bir tercih sürecinin beklediğini belirterek, şu önerilerde bulundu:

YKS TERCİHLERİ İÇİN TAVSİYELER

1– Tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'ye bildirilecek. Adayların, tercihlerini tamamlamaları için titiz bir ön hazırlık yapmaları ve 14 Ağustos gece yarısına dek tercihlerini ÖSYM'ye bildirmeleri şart.

2– Bir mühendisle bir doktorun nasıl başka yaşamlar sürdürdüklerini unutmamak gerek. Adaylar, ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek seçtiklerinde hem daha başarılı hem de daha mutlu olacaklarını göz ardı etmemeli. Seçilecek mesleği icra eden kişilerle görüşmek ve çalışma ortamlarını görmek de karar verirken yararlı olacaktır.

3– Önlisans programlarını TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, lisans programlarını ise AYT/YDT'de ilgili puan türünde bu yıla özel olarak 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercih edebilecek.

4– TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar üniversitelerin özel yetenek ile öğrenci alan lisans programlarına da başvurabilirler. Bu yıl özel yetenek ile öğrenci alacak öğretmenlik programlarına 800 bin başarı sırası koşulu getirildi.

5– Seçilecek bölümlerin kendine has özel koşullar barındırıp barındırmadığı ÖSYM kılavuzunda “bakınız/koşullar” olarak gösterilen bölümden mutlaka incelenmeli.

6– Adaylar tercih listesi hazırlarken önce kendi başarı sıralarına uygun bir tercih havuzu oluşturmalı. Puanlarının yetmediğini düşündükleri ancak çok istedikleri birkaç bölümü listelerinde bulundurmalarının bir zararı yok. Sonrasında kendi başarı sıralarına yakın bölümlerden seçimler yapmalı, listenin sonuna doğru ise tedbirli olmak adına kendi başarı sıralarından daha gerideki bölümlerden de seçimler yapılmalı. Burada sınır, kazanıldığında kayıt olmak istemeyecekleri bölümlerdir. Okumak istemediğiniz bölümlere kesinlikle listede yer vermemelisiniz.

7- Şimdi sıra geldi havuzumuzdaki bölümleri sıraya dizmeye. Tercihleri sıraya dizmenin tek bir kuralı var. O da adayın isteği. Oluşturulan havuzdaki programları sıralarken puana, başarı sırasına bakmadan her adımda hangi tercihimizi daha çok istiyoruz diye düşünmeli ve tercih listemizi bu şekilde oluşturmalıyız. En çok istediğimiz bölümü en üste yazmalı. Sonra, kalanlardan en çok istediğimizi ikinci sıraya yazarak bu mantıkla tamamen istek sıramıza göre bir tercih listesi oluşturmalıyız.

8– Listemizi isteğimize göre sıraladığımızda daha düşük puanlı bir tercih daha yüksek puanlı bir tercihin üstüne gelebilir. Hiç sakıncası yok. Sonuçta daha düşük puanlı olmasına rağmen onu daha çok istiyoruz demektir.

9– Kazanıldığında üzüntü yaratacak bir tercih kesinlikle listeye konulmamalı.

10– Vakıf üniversitesi tercih edecek adaylar burs ve indirim durumlarını öğrenmeli, nasıl bir ücretle karşı karşıya kalacaklarına dikkat etmeliler.

11– Covid-19 nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kalan öğrenciler için bu dönem zor bir süreç oldu. Bu nedenle tercih edecekleri üniversitenin uzaktan eğitim altyapısına özellikle dikkat etmelerini öneriyorum.

12– Türkiye'de yükseköğretim büyük ölçüde başka şehirde okunuyor. Başka bir şehir tercih edilecek adaylar yurt olanaklarını mutlaka araştırmalılar. Özellikle Anadolu'da ilçelerdeki meslek yüksekokullarını tercih edecek adaylar için yurt ve konaklama konusu çok önemli.

13– Hangi bölüm seçilirse seçilsin çağımızın yetkinlik çağı olduğu unutulmamalı. Adaylar mesleki eğitimlerini alırken yetkinliklerini de geliştirmeyi hedeflemeliler.

14– Adaylar tercih yaparken uzmanlardan yardım almaktan çekinmemeliler. Üniversitelerin yüz yüze ve Online Tercih Danışmanlığı'ndan ya da WhatsApp Tercih Danışmanlığı'ndan faydalanabilirler.