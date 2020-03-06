Üniversite ve lise KPSS başvuru tarihleri… KPSS başvuruları ne zaman?

Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alan sınavı, Alan Bilgisi sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, olmak üzere yapılacak olan KPSS lisans oturumları temmuz ayında tamamlanacak. Peki KPSS 2020 başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS, her yıl belirli dönemlerde ÖSYM tarafından düzenleniyor. 2020 yılı ÖSYM sınav takviminde yer alan KPSS ne zaman merak ediliyor. İşte detaylar…

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi), KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için başvurular 5 Mayıs 2020'de başlayacak, 20 Mayıs 2020'de son erecek.

KPSS Ön Lisans başvuruları 12 Ağustos'ta başlayacak, 25 Ağustos'ta sona erecek.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 21 Ağustos'ta başlayacak, 7 Eylül'de sona erecek.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 29 Eylül'de başlayacak, 7 Ekim'de sona erecek.

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KPSS 2020 NE ZAMAN?

LİSANS: KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz’da, 2. gün oturumları 26 Temmuz’da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül’de erişime açılacak.

Sınav başvuruları; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak belirlendi.

ÖN LİSANS: KPSS önlisans 18 Ekim’de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım’da açıklanacak.

Sınav başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

ORTA ÖĞRETİM: 2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020’de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020’de adayların erişimine açılacak.

Sınav başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.

2020 KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir. Başvuru merkezlerinde güncel fotoğraf çektirenler daha sonra online ortamdan başvuru yapabilirler.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

** Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar. (Adayların ön lisans eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. Eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) dahil olmayan adayların varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri, başvuru ekranına yansıtılacaktır.)