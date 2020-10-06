Üniversiteler açılacak mı, eğitim nasıl olacak?

2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerin büyük bir bölümünde dersler Ekim ayı içerisinde başlayacak. Geçtiğimiz eğitimin yılının bahar dönemini evlerinde geçiren öğrenciler bu dönem okullarına dönmeyi umut ediyordu ancak Sağlık Bakanlığı’nın da tavsiyesi ile 127 devlet üniversitesinin tamamına yakını uzaktan eğitim kararı aldığını açıklamıştı.

YÖK’TEN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Corona virüsünde vaka sayıları artarken YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili son olarak geçtiğimiz günlerde bir açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Sosyal medyada; ‘Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.

ÜNİVERSİTELERİN DE AÇILIŞI GÜNDEMDE

Üniversiteler bugün online eğitimle 2020-2021 Akademik Eğitim yılına, “Merhaba” denilse de, ilk gün uzaktan eğitime erişimde çok sayıda kesinti sorunu yaşanması ve akşam ilkokullardan sonra, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim için kademeli açılış yapılması üniversite öğrencilerinin tepkisine yol açtı. Üniversiteliler, “İlkokul, ortaokul, lise hatta anaokulu bile açılırken üniversiteler neden açılmıyor?” diye tepki gösteriyor.

YÖK DE SÜRECİ YAKIN TAKİBE ALDI

*Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’ın talimatıyla üniversitelilerin bu taleplerinin tek tek dikkate alındığı ve daha önce birinci dönemle ilgili online yapılması planlanan ve eğitimin on line veya hibrit yapılmasıyla ilgili yetki üniversitelere devredildi. Üniversiteler de, tıp-hemşirelik-mühendislik gibi uygulama gerektiren eğitimleri dışında, Şubat ayına kadar online eğitim yapma kararı aldı.

ÜNİVERSİTELER İÇİN GÖZLER CUMHURBAŞKANINA ÇEVRİLDİ

*Yüz yüze eğitimle ilgili ilk ve orta dereceli okullarda alınan ara geçiş kararlarından sonra önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversiteler için de genel bir açılış kararını kamuoyu ile paylaşılması üzerinde durduğu, sürecin Bilim Kurulu ile birlikte takip edildiği öğrenildi. Ankara’da üniversitelerin de, kısmi uzaktan ve kısmi yüz yüze eğitimle açılması yönünde genel bir eğilim ortaya çıktığı yine de Bilim Kurulu kararlarına göre hareket edileceği ve üniversiteler için güz dönemi tüm dersler için uzaktan eğitimin eksiksiz planlandığı öğrenildi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor. Üniversitelerin büyük bölümünün de akademik takviminde derslerin başlangıç tarihi Ekim ayı olarak gözüküyor.

Ayrıca 127 devlet üniversitesinin tamamına yakını güz döneminde ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle devam edeceğini duyurdu.