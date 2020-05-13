Üniversiteler açılacak mı? Üniversitede sınavlar nasıl yapılacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki dönem sonu sınavlarına ilişkin kararını açıkladı. YÖK, yapılacak sınavların dijital ortamda ya da alternatif yöntemlerle gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamada, “Sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir” ifadesi kullanıldı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile üniversitelerin ne zaman açılacağına dair de bilgiler vermişti. İşte üniversitelerin açılacağı tarih…

* Üniversitelerimizde akademik takvimler bu tarihten sonra belirlenebilir ve bahar döneminde uzaktan öğretimle verilemeyen özellikle uygulama derslerine ilişkin süreçler; kademeli ve koruyucu önlemler alınarak, makul düzeyde öğrenci sayısı ile 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren yukarıda geçen önkoşulun gerçekleşmiş olması şartıyla kurgulanabilir.

* Üniversitelerimizin senatoları ‘kendi koşullarını dikkate alarak' kendilerine en uygun takvimi belirleyebilecektir. Dönem sonu sınavları ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunca belirlenen ‘hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler' doğrultusunda yapılacaktır.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile üniversitelerde sınavların nasıl yapılacağını açıkladı. Saraç; “Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimize yönelik “sınavlar” konusunda önemli bir karar aldık. Salgın süreci ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine ilişkin değerlendirmelerimiz neticesinde üniversitelerimizde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer bütün sınavların “yüz yüze gerçekleştirilmemesine” karar verdik. Üniversitelerimizdeki sınavlar, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla, “dijital imkanlar” veya “ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak” yapılacak. Buna ilişkin ek duyuruları üniversitelerinizden takip edebilirsiniz. Bu süreci rektörlerimizle birlikte “öğrenci merkezli” götürmeye ve değerli öğrencilerimizin salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.