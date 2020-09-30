Üniversiteler açılacak mı? YÖK’ten üniversite açıklaması!

2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerin açılış tarihi, üniversiteye yeni başlayacaklar ve eğitimlerini sürdürenler tarafından yakından takip ediliyor. Devlet üniversitelerinin tamamına yakını uzaktan eğitim kararı aldığını açıkladı.

YÖK’TEN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Corona virüsünde vaka sayıları artarken YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Sosyal medyada; ‘Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor.

127 devlet üniversitesinin tamamına yakını güz döneminde ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle devam edeceğini duyurdu.