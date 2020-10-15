Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan, milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren açıklamada bulundu.

Erdoğan; “Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ancak örgün eğitimin yerini tutmaz. Mümkün olan en kısa sürede yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA 2-3 HAFTAYI İŞARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

Bakan Koca şunları söyledi;

“Önümüzdeki 2-3 haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da görüşü bu yönde oldu.”

EĞİTİM ONLİNE OLARAK BAŞLAYACAK

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle devlet üniversitelerinin tamamına yakını güz döneminde eğitimin uzaktan yapılmasına karar vermişti.