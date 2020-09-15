Üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi üniversitelerde uzaktan eğitim olacak?

2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerin açılış tarihi, üniversiteye yeni başlayacaklar ve eğitimlerini sürdürenler tarafından yakından takip ediliyor. Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala birçok üniversite uzaktan eğitim kararı aldı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı’nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor.

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

Uzaktan eğitim modeline geçen üniversiteler arasında; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Batman Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yer alıyor.