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Üniversiteler ne zaman açılacak? Sınavlar iptal edildi mi?

Corona virüsünün etkileri gün geçtikçe artıyor. Bu etkilere karşı önlemlerden biri de üniversitelerin tatil edilmesi oldu. Peki üniversiteler ne zaman açılacak, tatil ne kadar sürecek? Sınavlar ertelendi mi?

11:19 -
Haberler Eğitim
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sınavlar iptal edildi mi?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), idari ve akademik personeller hariç üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta kesintisiz tatil edildiğini duyurdu. Üniversite öğrencileri 3 hafta boyunca okula gitmeyecek.

3 HAFTALIK TATİL UZAYABİLİR

Corona virüsüyle ilgili gelişmelerin takip edileceğinin belirtildiği açıklamada, YÖK'ün üniversitelerde 3 haftalık tatil süresini uzatabileceği ifade edildi. Üniversite öğrencilerinin sınav takviminde yer alan sınavlar da iptal oldu. Öğrenciler için kaybedilen ders süresi, uygun görülürse akademik takvime ders ikmali olarak eklenebilecek.

3 haftalık tatil süresi sonrasında Sağlık Bakanlığı ve devlet kademelerinde yapılacak değerlendirmelerin ardından YÖK, alınan kararlar doğrultusunda uygulamalarını sürdürecek ve 3 haftalık tatil süresini uzatabilecek.

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