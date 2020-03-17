Üniversiteler ne zaman açılacak? Sınavlar iptal edildi mi?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), idari ve akademik personeller hariç üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta kesintisiz tatil edildiğini duyurdu. Üniversite öğrencileri 3 hafta boyunca okula gitmeyecek.

3 HAFTALIK TATİL UZAYABİLİR

Corona virüsüyle ilgili gelişmelerin takip edileceğinin belirtildiği açıklamada, YÖK'ün üniversitelerde 3 haftalık tatil süresini uzatabileceği ifade edildi. Üniversite öğrencilerinin sınav takviminde yer alan sınavlar da iptal oldu. Öğrenciler için kaybedilen ders süresi, uygun görülürse akademik takvime ders ikmali olarak eklenebilecek.

3 haftalık tatil süresi sonrasında Sağlık Bakanlığı ve devlet kademelerinde yapılacak değerlendirmelerin ardından YÖK, alınan kararlar doğrultusunda uygulamalarını sürdürecek ve 3 haftalık tatil süresini uzatabilecek.