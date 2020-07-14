Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite öğrencilerinin merak ettiği tarih…

YÖK’ün üniversitelerin açılış tarihi konusunda bir açıklaması bulunmuyor. İlköğretim seviyesindeki okulların ne zaman açılacağı MEB tarafından açıklandı ve şimdi gözler üniversitelere çevrildi. 2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerin açılış tarihi, üniversiteye yeni başlayacaklar tarafından ve eğitimleri sürenler tarafından merakla araştırılıyor.

UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ ARTTI

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken YÖK Başkanı Yekta Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek.”