Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılma tarihi için YÖK açıklaması bekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların durumunun netleşmesinin ardından gözle üniversitelere çevrildi. Öğrenciler YÖK’ten yapılacak olan 2020-2021 üniversitelerin açılış tarihi açıklamasını bekliyor. 2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerin açılış tarihi, üniversiteye yeni başlayacaklar tarafından ve eğitimleri sürenler tarafından merakla araştırılıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin geçen sene açıldığı tarihlerde eğitimlerine başlayacağı tahmin ediliyor. Açılış tarihlerine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

YÖK’TEN NORMALLEŞME REHBERİ

Rehberde, dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurullarınca salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar özelinde planlama yapılması gerektiğine işaret edildi. Salgının kontrol altında olduğu bir ilde yapılacak birebir pilotaj eğitimi ile vaka sayısının artma eğiliminde olduğu bir ilde Kovid-19 hastalarını takip eden bir klinikte yapılacak staj eğitimleri için alınacak önlemlerin farklı olacağı da rehberde vurgulandı. Eğitim ve öğretim yılının farklı aylarında, yine salgının seyrine göre alınan önlemlerin de çeşitleneceğine işaret edilen rehberde, ekimde uygulamalı eğitimlere devam eden bir programın, salgının yerel seyrine göre kasımda çevrim içi uygulamaya geçmek zorunda kalabileceği belirtildi.