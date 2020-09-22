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Üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim mi olacak?

Salgının sekteye uğrattığı alanların başında gelen üniversitelerin büyük bölümü güz döneminde uzaktan eğitim modeli uygulayacaklarını duyurdu. 127 devlet üniversitesinden 122'si uzaktan eğitim kararı alırken 5 devlet üniversitesi ise henüz konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

08:31 -
Haberler Eğitim
Üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim mi olacak?

2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerin açılış tarihi, üniversiteye yeni başlayacaklar ve eğitimlerini sürdürenler tarafından yakından takip ediliyor. 1 Ekim tarihi sonrasında başlayacak olan üniversitelerin büyük çoğunluğu uzaktan eğitim kararı aldı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı’nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor.

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

127 devlet üniversitesinden 5’i dışında hepsi uzaktan eğitim modeli uygulayacaklarını duyurdu.

Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Bilim Gaziantep Gaziantep Üniversitesi Kilis Kilis 7 Aralık Üniversitesi Malatya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Osmaniye Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Sağlık Bakanlığı Sivas Teknoloji YÖK
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