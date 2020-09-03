Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK’ten üniversite açılış duyurusu!

2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerin açılış tarihi, üniversiteye yeni başlayacaklar tarafından ve eğitimleri sürenleri yakından ilgilendiriyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üniversitelerin açılış tarihinin yanı eğitim modeli hakkında da bilgi verdi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, ayrıca kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi ve hareketliliğin azaltılmasının da önemli olduğu belirtilerek bunun için üniversitelere karar alma süreçlerinde geniş imkan tanındığı ifade edildi.

UYGULAMALAR BÖLGEDEN BÖLGEYE FARKLI OLACAK

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

* Salgın süresince programların uygulamalarında alınacak önlemler de bölgeden bölgeye elbette ki farklılık arz edebilecektir.

* Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir.

* Bunun yanı sıra “kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması” da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

* Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir.

KARMA ÖĞRETİM UYGULANACAK

* Geçtiğimiz günlerde salgın dolayısıyla yaptığımız yapısal düzenlemelerle karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelerimize geniş bir alan bırakılmıştır.

* Üniversitelerimiz Koronavirüs Komisyonları ve ilgili diğer kurul ve komisyonları marifetiyle öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde genel planlamalar yapabilecektir. Elbette ki bu süreç Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların tedbir maksatlı yönlendirmeleri çerçevesinde sürdürülecektir.

* YÖK olarak, bu süreci başından itibaren “çevik yönetim, güçlü koordinasyon, esnek kararlar almak ve kurumsal çeşitliliği imkân olarak kullanmak” şeklinde özetleyebileceğimiz bir yönetim anlayışı ile yönetiyoruz.