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Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Türkiye’deki devlet üniversitelerinin tamamına yakını, YÖK’ün uyarıları sonrasında güz dönemi eğitimini uzaktan yapmaya karar verdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitim için en kısa sürede geçmek istiyoruz açıklamasında bulundu.

Güncellenme: 09:21, 16/10/2020
Haberler Eğitim
Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Dün yapılan 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılan Erdoğan, “Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ancak örgün eğitimin yerini tutmaz. Mümkün olan en kısa sürede yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA DA AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

Bakan Koca şunları söyledi;

“Önümüzdeki 2-3 haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu’nun da görüşü bu yönde oldu.”

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