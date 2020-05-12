Üniversitelerde sınavlar nasıl yapılacak? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı açıkladı…

Corona virüsü sebebiyle kapalı olan ve eğitimin uzaktan devam ettiği üniversitelerde sınavların nasıl yapılacağı merak ediliyordu. YÖK Başkanlığı, yaptığı açıklama ile sınavların dijital ortamda ya da alternatif yöntemlerle gerçekleştirileceğini duyurdu. İşte üniversitelerin sınavları ile ilgili bilinmesi gerekenler…

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile üniversitelerde sınavların nasıl yapılacağını açıkladı. Saraç; “Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimize yönelik “sınavlar” konusunda önemli bir karar aldık. Salgın süreci ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine ilişkin değerlendirmelerimiz neticesinde üniversitelerimizde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer bütün sınavların “yüz yüze gerçekleştirilmemesine” karar verdik. Üniversitelerimizdeki sınavlar, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla, “dijital imkanlar” veya “ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak” yapılacak. Buna ilişkin ek duyuruları üniversitelerinizden takip edebilirsiniz. Bu süreci rektörlerimizle birlikte “öğrenci merkezli” götürmeye ve değerli öğrencilerimizin salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

1- Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimize yönelik “sınavlar” konusunda önemli bir karar aldık. — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) May 11, 2020

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Ayrıca YÖK Başkanı Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile üniversitelerin ne zaman açılacağına dair de bilgiler vermişti. İşte üniversitelerin açılacağı tarih…

* Üniversitelerimizde akademik takvimler bu tarihten sonra belirlenebilir ve bahar döneminde uzaktan öğretimle verilemeyen özellikle uygulama derslerine ilişkin süreçler; kademeli ve koruyucu önlemler alınarak, makul düzeyde öğrenci sayısı ile 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren yukarıda geçen önkoşulun gerçekleşmiş olması şartıyla kurgulanabilir.

* Üniversitelerimizin senatoları ‘kendi koşullarını dikkate alarak’ kendilerine en uygun takvimi belirleyebilecektir. Dönem sonu sınavları ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunca belirlenen ‘hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler’ doğrultusunda yapılacaktır.

“ÖĞRENCİ MERKEZLİ BİR YAKLAŞIMI BENİMSEMESİ GEREKMEKTEDİR”

* Elbette akademik takvim belirlenirken öğrencilerimizin önemli bir kısmının yurtlarından ayrılmış olması, seyahat imkânları, psikolojik durumları ve derse uyum sağlayabilmenin sosyal koşullarının hazır olup olmaması gibi etkenlerin yanı sıra aynı zamanda eğitim öğretim süreçlerinin büyük kısmının dijital imkânlarla yürütülüyor olması ve yeniden örgün öğretime döndürülmesinin zorlukları gibi hususların da göz önünde tutulması gerektiği ortadadır. Özellikle bu yaşanılan süreçte üniversitelerimizin öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimsemesi gerekmektedir. Bu vazgeçilmemesi gereken esastır.

Açıklamada ayrıca, üniversitelerin 15 Haziran’dan itibaren önümüzdeki dönemin akademik takvimini belirlerken bu hususlara dikkat edeceği belirtilerek, “Bu dinamik süreçte YÖK olarak da şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım ile bu sürecin sürdürülmesini önemsiyor ve kararlarımızda buna dikkat ediyoruz. Dolayısıyla bu normalleşme sürecinin aşamalarının da YÖK ve üniversiteler tarafından, öğrencilerimizi tedirgin etmeyecek tarzda sürdürüleceğini açıklamak isteriz” ifadelerine yer verildi.