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Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Türkiye’de devlet üniversitelerinin tamamına yakını güz dönemi için eğitimin uzaktan yapılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en kısa sürede yüz yüze eğitime geçmek isteklerini açıkladı.

Güncellenme: 10:15, 17/10/2020
Haberler Eğitim
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılan Erdoğan, milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren açıklamada bulundu.

Örgün eğitimin önemine dikkat çeken Erdoğan; “Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ancak örgün eğitimin yerini tutmaz. Mümkün olan en kısa sürede yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA 2-3 HAFTAYI İŞARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

Bakan Koca şunları söyledi;

“Önümüzdeki 2-3 haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu’nun da görüşü bu yönde oldu.”

 

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Yayınlanma Tarihi:09:59,
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