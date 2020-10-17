Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılan Erdoğan, milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren açıklamada bulundu.

Örgün eğitimin önemine dikkat çeken Erdoğan; “Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ancak örgün eğitimin yerini tutmaz. Mümkün olan en kısa sürede yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA 2-3 HAFTAYI İŞARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

Bakan Koca şunları söyledi;

“Önümüzdeki 2-3 haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu’nun da görüşü bu yönde oldu.”