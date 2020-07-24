Üniversitelere yerleşme heyecanı

Açıköğretim dahil 997 bin 259 kontenjan var. Örgün öğretim kontenjanları 835 bin 383. Devlet üniversitelerinin kontenjanı 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885’e çıktı. Vakıfların ise168 bin 150 ve KKTC ile diğer ülkeler 15 bin 148 kontenjanı var.

BURS ŞANSI ARTTI

YÖK’ün bu yıl aldığı kararla ilk kez vakıf üniversitelerindeki burslu öğrenci oranı yüzde 15’e çıkarıldı. Yüzde 10’luk dilime giren adaylar, vakıflarda yüzde 100 burslu eğitim alma şansı yakaladı. Adaylar, 6-10 Ağustos tarihleri arasında 24 tercih yapacak.