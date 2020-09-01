Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu! 1 Ekim’den sonra plan yapılacak

Üniversite adaylarının kayıt heyecanı devam ederken, okulların ne zaman açılıp açılmayacağı büyük merak konusu oldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada üniversitelerin 1 Ekim'den sonra açılmak için planlama yapması gerektiğini duyurdu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

* Son günlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza öğrencilerimizden ve velilerimizden üniversitelerimizin açılması ile ilgili sıklıkla sorular gelmekte, bilgi istenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla konuya ilişkin bir açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur.

* Tüm dünyada 20 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu salgın, yükseköğretimi de etkilemeye devam etmekte ve uzun vadeli yeni önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

* Bazı ülkeler 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminin tamamen dijital ortamda uzaktan öğretim ile yapılacağını belirtmiş iken, karma yöntemi benimseyeceklerini, yüz yüze ve çevrimiçi karma yöntemleri kullanacaklarını, uzaktan öğretim ve örgün öğretimi fakülte/program esaslı uygulayacaklarını açıklayan ülkelerin sayısı da az değildir.

* Ülkemizde 45.000 bine yakın üzerinde program bulunmaktadır ve her bir programın kazanım hedefleri doğrultusunda uygulanma yöntemleri değişkenlik arz etmektedir. Nitekim edebiyat, sosyoloji, moda tasarımı programlarıyla ebelik veya geleneksel el sanatları yahut tıp, diş hekimliği ve pilotaj programlarının eğitim öğretim süreçleri birbirinden çok farklıdır.

* Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir.

KONYA'DA YÜKSEKÖĞRETİM ONLİNE OLACAK

Konya Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ortaklaşa aldıkları kararla 2020-2021 güz yarıyılında teorik ve uygulamalı tüm derslerin uzaktan ve online yürütüleceğini duyurdu.