Üniversiteli olmak için son şans

Boş kontenjanlar için 17-23 Eylül tarihleri arasında ek tercih yapılacak. Adaylar ek yerleştirmelerde 24 tercih yapabilecek. İlk yerleştirme sonunda 70 bin 268 boş kontenjan kalmış iken, sınavı kazanıp üniversiteye yerleştiği halde toplam 75 bin 446 aday üniversitelere kayıt yaptırmadı.

EN ÇOK BOŞLUK İLAHİYAT'TA

En çok kayıt yaptırılmayan bölüm 14 bin 494 adayın yerleştiği Açık Öğretim İlahiyat Önlisans Bölümü oldu. Bu bölümü kazanan 4 bin 349 öğrenci son anda kayıttan vazgeçti. Tüm öğretmenlik dallarında 43 bin 501 kontenjanın bin 619'u boş kaldı.

MÜHENDİSLİKLER İFLAS ETTİ

Mühendisliklerdeki 71 bin 211 kontenjanın 12 bin 623'ü boş kalırken, tıp programlarında toplam 16 bin 818 kontenjandan 73'ü boş kaldı. Tıptaki boş kontenjanların 7'si devlet üniversitesinde, 41'i vakıf üniversitesinde ve 25'i KKTC'deki üniversitelerde.

İSTANBUL HUKUK BİLE BOŞ

Hukukta toplam 16 bin 580 kontenjandan bin 658'i yani yüzde 10'u boş kaldı. İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi köklü devlet üniversitelerinin da aralarında yer aldığı yükseköğretim kurumlarında hukukta 44 kontenjanın boş kalması şaşırttı.

823 BİN ADAY EK TERCİH YAPABİLECEK

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal. ek yerleştirme tercihlerini SÖZCÜ'ye şöyle değerlendirdi: “2020 YKS'de barajı geçip tercih yapan 1 milyon 745 bin 642 adayın sadece 1 milyon 151 bin 632'si tercih yaptı. Bu adayların 921 bin 886'sı bir yükseköğretim programına yerleşti. Tercih hakkı olmasına rağmen 594 bin 10 aday bu hakkı kullanmadı. Ayrıca tercih yapıp yerleşemeyen 229 bin 746 aday da dahil şimdi 823 bin 756 aday tercih yapabilecek”

TERCİH LİSTESİNİ NASIL YAPACAKSINIZ?

Taban puanı oluşmuş bölümlerde adayların en çok oluşan taban puanın çok yakınında olmamak önemli. Örneğin; genel yerleştirmede 380 ile noktalanmış bir bölüme 381 puana sahip adayın tercih hakkı olsa da yerleşme şansı düşük olabilir. Oluşan taban puan ile aday puanı arasındaki fark açıklığının şansı artırdığını unutmayın.

ÜNİVERSİTELER YİNE DOLMAYACAK

2019'da 857 bin 218 adayın tercih hakkı ve 191 bin 140 boş kontenjan olmasına rağmen 61 bin 832 aday yerleşti. 129 bin 308 kontenjan, 2 yerleştirmeye rağmen boş kaldı.

EK TERCİH ÜCRETİNİ UNUTMAYIN!

Ek tercihlerin sistemde değerlendirilmesi için adayların ek tercih ücretini ÖSYM'ye yatırması gerekiyor. Ücreti yatırmayanın tercih başvurusu değerlendirmeye alınmıyor.