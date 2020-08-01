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Üniversiteliler bu tarihi araştırıyor… Üniversiteler ne zaman açılacak?

İlköğretim seviyesindeki okulların ne zaman açılacağı MEB tarafından açıklandı ve şimdi gözler üniversitelere çevrildi. 2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerin açılış tarihi, üniversiteye yeni başlayacaklar tarafından ve eğitimleri sürenler tarafından merakla araştırılıyor.

14:48 -
Haberler Eğitim
Üniversiteliler bu tarihi araştırıyor… Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir duyuru yapılmadı ancak üniversiteler geçtiğimiz senelerle aynı tarihlerde eğitimlerine başlaması bekleniyor. Yaz tatili sürerken virüs süreci sonrasında üniversiteler ne zaman açılacak sorusu merak konusu. İşte detaylar…

UZAKTAN EĞİTİM ORANI ARTIYOR

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30’una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken YÖK Başkanı Yekta Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40’a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek.”

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