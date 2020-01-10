Üniversiteliler gelecekten umutsuz

İstanbul Üniversitesi, ‘tasarruf' gerekçesiyle 3,5 TL'lik öğrenci yemeğini tek öğüne indirdi. Bir öğrencinin intiharı, onlarca öğrencinin sert polis şiddetine maruz kalması ve rektörlüğün geri adımıyla gergin 5 gün yaşandı. Bu 5 günde İÜ öğrencisi S.Ü.' nün dışında Binali Yıldırım Üniversitesi’ nden M.B. ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden N.G. adlı öğrenciler intihar etti.

SESSİZ GENÇLİĞİN ÇIĞLIĞI

Genç işsizlik yüzde 27,4'e çıkarken, yemek boykotu gözleri üniversitelere çevirdi. Gençliğinin ne düşündüğünü, “Türkiye Öğrenci Memnuniyet Araştırması” ortaya çıkardı. Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel’in kurduğu, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) bu yıl 4'üncü kez üniversite gençliğini inceledi.

“ÇIPLAK DA OLSA KRAL YOK'

2019-2020 akademik yılında halen 123'ü devlet 65'i vakıf 188 üniversitede 1'inci sınıftan 6'ıncı sınıfa kadar okuyan lisans öğrencisi 18 bin 745’i kadın ve 16 bin 970’i erkek, 35 bin 715 öğrenciye ulaşıldı. Öğrencilere Öğrenim Deneyimi, Yerleşke Doyuruculuğu, Akademik Destek, Yönetiminden Memnuniyet, Kaynakların Zenginliği ve Kariyer Desteği gibi 6 alanda 60 soru soruldu. Bu kez üniversiteliler, yönetime karne verdi. Raporun önsözüne Prof. Dr. Karadağ ve Prof. Dr. Yücel, “Geçen yıl hazırladığımız raporun önsözüne, ‘Türk yükseköğretiminde, yüksek sesle kral çıplak deme zamanı geldi de geçiyor’ demiştik. Sadece 1 yıl sonra görüyoruz ki artık çıplak da olsa bir kral yok. Yani geçmiş yıllarda nitelikli yükseköğretim için çaba gösteren rektörler vardı. Ancak şimdi bu çaba da ortadan kalkmış ” diye başlıyor.

İLAHİYATIN BEKLENTİSİ DÜŞÜK

Raporda ilahiyattaki memnuniyet artışına dikkat çekilerek, “İlahiyat öğrencileri üniversiteyi bir yaşam alanı olarak görmüyor. Bu beklentilerini düşürüyor. Düşük beklenti memnuniyeti artırıyor. Rektör atamalarında ilahiyatçılara pozitif ayrımcılık yapılması onlarda, ‘en azından rektör bizden' fikriyle memnuniyeti artırıyor” diye anlatıldı.

UNiVERSiTELi MEMNUNiYETiNDE İLK 10 ÜNİVERSİTE

Öğrencilerini üst düzeyde (A+) memnun edebilen 10 üniversite: Özyeğin, Sabancı, Bilkent, Koç, Abdullah Gül, Boğaziçi, İzmir Yüksek Teknoloji, Gebze Teknik, İTÜ, MEF

Prof. Doktor Cemil Yücel

Üniversiteler aşiretleşiyor

“Araştırma raporumuzda, birçok rektörün öğrencilerinin üzerine titremesi ve dertlerine derman olması gerekirken onlara sırtını dönüp gerekli ve önemli gördüğü yerlere yüzünü dönüp, gözlerine girmeye çalıştığını yazmıştık.

Bu eylem haklılığımızı kanıtladı. Üniversitelerimiz, 1980’lerin devlet daireleri gibi hızla aşiretleşiyor. Aşiret havası kampüslere yayılırken, üniversite değerlerinde ciddi bir normsuzluk da var.

REKTÖRLER TİYATRO OYNUYOR

Rektörler, tuhaflıkta birlikte olma eğilimiyle hareket ediyor. İç ve dış paydaşlarını zihinsel bir elekten geçirip, öğrenciyi ve toplumun büyük bir kısmını dışlıyor. Üniversitelerde, bilimsel özerklik bir yana bırakılmış ve ciddi bir anomi yaşanıyor. Kopyacılık ve birbirini taklit dışında bir şey yok. Üniversitelerde şu an kimsenin zevk almadığı bir tiyatro oynanıyor”

Prof. Doktor Engin Karadağ

Tepkiler bu yıl başladı

“Üniversiteleri, 4 yıldır araştırıyoruz. İlk 2 yıl gençlikte bir hareketlilik yoktu. Geçen yıl kısmen tepkiler başladı. Bu yıl, yemek boykotuyla tepkiler görünür oldu. Eylemler şimdiye kadar öğrenim harcıyla doğrudan ilişkiliydi. Bu defa yemek gibi yaşamsal bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Sağ, sol, ülkücü, türkücü tüm öğrencileri ilk kez birleştirdi. Bu kitlesel bir patlamadır. Yemek eylemi sıradan bir eylem değil. Yemek, tepkiselliğin semboldür.

ÜNİVERSİTELİLER GÜVENMİYOR

Gelecekle ilgili işsizlik, eğitimin kalitesizliği gibi beklentilere de yarın karşılık bulamadıklarında yeni boykotlarda birleşeceklerdir. Sessizliğini, koruyan üniversitelerimizde ilk ciddi toplumsal hareketlilik başladı. Bu aslında üniversitelerin yönetimlerine yapılan atamalara ve o yönetimlerin akademiye ters yönetim şekillerine tepkidir. Bu mesajı, Türkiye doğru okumalı”

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması Raporu'ndan çarpıcı detaylar şöyle;

– 188 üniversiteden 6'sı devlet 8'i vakıf 14'ünde gerçek üniversite eğitimi veriliyor.

– Üniversitelerin yüzde 61'i öğrenme imkân ve kaynakları açısından çok problemli bulundu.

– Öğrencilerin yüzde 64'ü hocaların ders anlatımını işlevsiz, dersleri verimsiz buluyor.

– Öğrencinin, ‘lise' diye tanımladığı en alt seviyede 42'si devlet, 58 üniversite var.

– Öğrenci memnuniyet oranı son 3 yılın en düşük seviyesinde.

– 188 üniversiteden 122'-si (yüzde 58) eğitimi yetersiz ve kalitesiz bulundu.

– Tıp dahil tüm fakültelerde memnuniyet puanı 5 ile 26 puan düştü.

– Öğrencilerin yüzde 58'i internet, sağlık ve yemekleri yetersiz buluyor.

MEMNUNİYET ORANI SON 3 YILDIR HIZLA DÜŞÜYOR

Tıp fakültesi memnuniyeti son 3 yılda 517 puandan 488'e geriledi.

Mühendislik memnuniyeti son 3 yılda 432 puandan 412 puana geriledi.

Diş Hekimliği memnuniyeti son 3 yılda 493 puandan 471'e geriledi.

Sağlık Bilimleri memnuniyeti son 3 yılda 453 puandan 420'ye geriledi.

Hukuk memnuniyet puanı son 2 yılda 423'den 397 puana geriledi.;

İlahiyat memnuniyet puanı son 2 yılda 385'den 396'ya yükseldi.