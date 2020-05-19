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Uzaktan eğitim bitti mi? EBA TV yayını devam edecek mi?

Dün akşam yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların bu eğitim yılı içinde bir daha açılmayacağını söyledi. Türkiye’de corona virüsü sebebiyle 23 Mart'ta okullar kapanmış, eğitim online olarak uzaktan yapılmaya başlanmıştı. Okulların bir daha açılmayacağı haberi üzerine uzaktan eğitim bitti mi sorusu akıllara geldi. İşte uzaktan eğitim ile ilgili son gelişmeler…

09:16 -
Haberler Eğitim
Uzaktan eğitim bitti mi? EBA TV yayını devam edecek mi?

Türkiye, eğitim sezonu dün yapılan açıklama ile sonlandırıldı. Corona virüsü sebebiyle yaklaşık iki aydır okullar kapanmış ve eğitim EBA TV aracılığıyla yapılmaya başlanmıştı. Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında Erdoğan, okulların bu sene bir daha açılmayacağını söyledi. Peki, uzaktan eğitim bitti mi? EBA TV uzaktan eğitim devam edecek mi? İşte ayrıntılar…

UZAKTAN EĞİTİM BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı sonrası alınan okulların bir daha açılmayacağı karar sonrasında öğrenciler ve öğrenci velileri uzaktan eğitimin akıbetini merak etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı ve uzaktan eğitimin 19 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi.

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

ÖĞRENCİ OLARAK EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

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