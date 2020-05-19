Uzaktan eğitim bitti mi? EBA TV yayını devam edecek mi?

Türkiye, eğitim sezonu dün yapılan açıklama ile sonlandırıldı. Corona virüsü sebebiyle yaklaşık iki aydır okullar kapanmış ve eğitim EBA TV aracılığıyla yapılmaya başlanmıştı. Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında Erdoğan, okulların bu sene bir daha açılmayacağını söyledi. Peki, uzaktan eğitim bitti mi? EBA TV uzaktan eğitim devam edecek mi? İşte ayrıntılar…

UZAKTAN EĞİTİM BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı sonrası alınan okulların bir daha açılmayacağı karar sonrasında öğrenciler ve öğrenci velileri uzaktan eğitimin akıbetini merak etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı ve uzaktan eğitimin 19 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi.

Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüzyüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 18, 2020

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ÖĞRENCİ OLARAK EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

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EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

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e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.