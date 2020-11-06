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Uzaktan eğitim devam ediyor! 6 Kasım EBA TV ders saatleri ve programı…

Corona virüsü sebebiyle bazı sınıflar eğitimlerini EBA TV üzerinden yapıyor. Okula gidemeyen öğrenciler, EBA TV üzerinden videolar ve soru çözümleri gibi içeriklere de kolayca ulaşılabiliyor.

Güncellenme: 08:10, 06/11/2020
Haberler Eğitim
Uzaktan eğitim devam ediyor! 6 Kasım EBA TV ders saatleri ve programı…

Haftalık olarak açıklanan ders programı, EBA TV kanalları üzerinden öğrencilere ulaştırılıyor. EBA TV televizyonlardaki farklı platformlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de izlenebiliyor. Haberimizin devamında ders programı, EBA TV canlı yayın linkleri ve ayrıntıları bulabilirsiniz…

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

EBA’da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA'ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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