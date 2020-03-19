Uzaktan eğitim nasıl yapılacak, ne zaman başlayacak? EBA şifresi nasıl alınır?

Corona virüsü eğitim düzenini de etkiledi ve geçtiğimiz hafta okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA), internet üzerinden ve TRT'den yayın yapılacak. Bu kanallarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın içerikleri paylaşılacak. Peki uzaktan eğitim ne zaman başlayacak ve EBA ekranına nasıl girilecek? İşte şifre alma detayları…

UZAKTAN EĞİTİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİNE 4 GÜN KALDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk corona virüsü nedeniyle Eba gov tr aracılığıyla uzaktan eğitim verileceğini duyurdu. Canlı yayın dersler hem EBA'da hem TRT'de olacak. Uzaktan eğitim 23 Mart'tan itibaren başlayacak.

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

ÖĞRENCİ OLARAK EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI