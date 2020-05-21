Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? EBA TV’de eğitimin bitiş tarihi…

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle 23 Mart’ta okullar kapanmış, eğitim online olarak uzaktan yapılmaya başlanmıştı. Okulların bir daha açılmayacağı haberi üzerine uzaktan eğitim bitti mi sorusu akıllara geldi. Peki uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Kabine toplantısı sonrası alınan okulların bir daha açılmayacağı karar sonrasında öğrenciler ve öğrenci velileri uzaktan eğitimin akıbetini merak etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı ve uzaktan eğitimin 19 Haziran’a kadar devam edeceğini söyledi.

UZAKTAN EĞİTİME KATILIM DÜŞEBİLİR

Tüm öğrenciler okullar kapatıldığı an birinci dönem notlarıyla sınıflarını geçtiler. Sınıfını geçen çocukların uzaktan eğitime düşük katılım gösterebileceği öne sürülüyor.