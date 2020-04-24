Uzaktan eğitim yakından takip

Türkiye uzaktan eğitimde 6. haftayı geride bıraktı. Okulların, bu yıl açılıp açılmayacağı belirsiz. Telafi eğitimi henüz netleşmedi.

Bahçeşehir Koleji ve Uğur Eğitim Kurumları ise uzaktan eğitimdeki başarısıyla, telafi yerine tekrar ve pekiştirme eğitimi yapacak. Bahçeşehir Koleji ve Uğur Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, uzaktan eğitimdeki başarılarını ve yeni yazılımları SÖZCÜ'ye anlattı.

20 MİLYONLUK YATIRIM

*Tek işimiz eğitim. 52 yıldır, eğitimden aldığımızı eğitime yatırıyoruz. Dijital alt yapımızı, insan kaynağımızı 10 yıl önce kurduk. Son 5 yılda 20 milyon TL'lik yatırımla, Türkiye'de bir eşi benzeri olmayan Metodbox'u kurduk.

*Biri 4-5 ay önce, ‘pandemi olacak, evden bile çıkamayacağız' deseydi, ‘film senaryosu mu yazıyorsun?' derdik. Bu salgını kimse öngörmezdi. Ama biz geleceğin öğrenme yönteminin uzaktan eğitimle olacağını biliyorduk. Öğrencilerimiz yıllardır yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu kullanıyor.

*İstanbul ve Ankara'daki 2 teknoparkta 60 mühendis, yüzlerce eğitimci, öğrenci, veli ve öğretmenden gelen geri bildirimlerle, Metodbox'taki ders içerikleri sürekli güncelleniyor.Pandemiye, ellerimiz havada yakalanmadık.

METODBOX NE?

YAPAY zeka temelli kişiye özgü bir dijital öğrenme platformu. Öğrenciler, okul öncesinden, lise sona ders alıyor. LGS ve YKS'de öğrenciler deneme sınavına alınıyor.

UZAKTAN EĞİTİM YETER Mİ?

*Eğitim ve öğretim karıştırılmamalı. Müfredatı, planlı programlı öğretmek öğretimdir. Uzaktan eğitimde bu yapılıyor. Eğitim ise birey doğduğu an başlar.

*Aile okul, çevre gibi sosyal etkileşimlerle yaşam boyu gelişerek sürer. Eğitim ve öğretim bir tutulamayacağı gibi birbirinden ayrı da tutulamaz.

Hüseyin Yücel kimdir?

1982'de İstanbul'da doğdu. Saint Benoit Lisesi mezunu. Sorbonne'da ekonomi işletme lisansı yaptı. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımını kurup, Süper Lige çıkardı. 2018-2019'da BJK Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ve As Başkanlık görevleri yaptı.

SORU ? CEVAP

1 – Telafi eğitimi nasıl yapılacak?

“Okul açıkken matematik dersinde öğrenci hangi konuyu öğrenecekse Metodbox’ta, şu an aynı konuyu öğreniyor. Pandemi bitince hafta sonu, tatil demeden okullarımızı açıp, uzaktan eğitimdeki dersleri tekrarlayacağız. Telafi eğitimi değil ders tekrarı yapacağız. Çünkü uzaktan eğitimimiz telafi gerekmeyecek kadar verimli.”

2 – Yapay zekanın etkisi ne?

“Doktor, hastaya önce tahlil yapıp, röntgen çektirip sonra reçete yazar. Biz de bu platformda bunu yapıyoruz. Geometri sorusu çözen öğrenci hata yaparsa yapay zeka, ‘uzunluk, alan hesaplamaların iyi ama kare köklerde eksiksin' diye uyarıyor. Sorun anında tespit edilip, öğrenciyi eksik olduğu alana yönlendiriyor.”

3 – Öğrencilere faydası ne?

“Tüm öğrencilerimiz bütün derslerini kendi öğretmenlerinden dinliyor. LGS ve YKS’ye hazırlanan 8. ve 12. sınıflar, sınava hazırlık dışında Türkiye geneli LGS ve YKS deneme sınavına da giriyor.”

4 – İçerikler nasıl hazırlanıyor?

“Okul öncesinden, lise son sınıfa kadar her sınıftaki öğrenci için yapay zeka temelli çok zengin bir içerik hazırlandı. Metodbox’ta okul öncesi öğrenci de, isterse sesli masal dinleyip İngilizce animasyonlarla dijital ortamda dil öğreniyor.”

5 – Öğrenci sistemde yalnız mı?

“Metodbox’ta, müfredata uygun ders programı ve içerikleri öğretmenler hazırlıyor. Öğretmenler ve öğrenciler sürekli iletişimdeler. Öğrenilen tüm içerikler on-line tekrarlanıp, pekiştiriliyor. Biz buna, ‘uzaktan eğitim, yakından takip’ diyoruz.”

TEST AŞAMASI BİTTİ

“Türk mühendis ve yazılımcılar yerli, milli, güvenli ve görüntülü konuşma programı geliştirdi. Test aşamasındayız, bir kaç haftaya hayata geçecek. Öğretmenler, öğrenciler artık telefon ve tabletlere başka bir uygulama yüklemek zorunda kalmayacak. Metodbox'ta bir araya gelip, sınıfta gibi canlı ders alacak” dedi. Yeni yazılıma öğrenci, öğretmen ve veliler isim arıyor.”